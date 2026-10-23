अयोध्या में दुकानदारों की बेदखली पर हाईकोर्ट सख्त, बोला- बिना मुआवजे हटाना घोर निंदनीय

अयोध्या में 300 बेड के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए दुकानदारों को पुनर्वास की व्यवस्था किये बगैर या बिना मुआवजा दिए बेदखल करने की कार्रवाई को घोर निंदनीय करार दिया है।

लखनऊ: इलाहाबाद उच्‍च न्‍यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने अयोध्या में 300 बेड के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए दुकानदारों को पुनर्वास की व्यवस्था किये बगैर या बिना मुआवजा दिए बेदखल करने की कार्रवाई को घोर निंदनीय करार दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। पीठ ने कहा कि पट्टे पर दुकानें आवंटित होने और दुकानदारों के पट्टेदार का दर्जा हासिल करने के बावजूद उन्हें बिना पट्टा समाप्त किए परिसर खाली करने के लिए कहना अनुचित है। इससे उनकी आजीविका का अधिकार प्रभावित होता है और यह संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन है।



न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने कहा कि 300 बेड के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण जनहित में है, लेकिन अपनी आजीविका के लिए कारोबार कर रहे दुकानदारों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के बेदखल नहीं किया जा सकता। उन्हें पुनर्वास या नुकसान के बदले मुआवजा देना भी जरूरी है। अदालत ने राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि वह तीन सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल कर बताएं कि प्रभावित दुकानदारों के पुनर्वास या मुआवजे के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं। हलफनामा विभाग के सचिव स्तर से नीचे के अधिकारी द्वारा दाखिल नहीं किया जाएगा।



मोहम्मद नईम और पांच अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया। याचियों का कहना था कि उन्हें वर्ष 2000 में सीतापुर नेत्र चिकित्सालय सोसायटी, फैजाबाद की ओर से 30 वर्ष के पट्टे पर दुकानें आवंटित की गई थीं। निर्धारित औपचारिकता पूरी करने के बाद 28 फरवरी 2000 को उन्हें दुकानों का कब्जा सौंपा गया था।



नियमावली के तहत पट्टे का प्रत्येक 30 वर्ष बाद नवीनीकरण किए जाने का प्रावधान है। इसके बावजूद अयोध्या के जिलाधिकारी ने 26 जून 2025 को नोटिस जारी कर दुकानदारों को 15 दिन में दुकानें खाली करने को कहा। नोटिस में बताया गया कि संबंधित भूमि और दुकानें चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग को हस्तांतरित कर दी गई हैं। याचियों ने पहले उच्‍च न्‍यायालय में याचिका दाखिल की थी, जिस पर उनके प्रत्यावेदन का निर्णय होने तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद जिलाधिकारी ने 31 जुलाई 2026 के आदेश में कहा कि 300 बेड के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए जमीन की आवश्यकता है और दुकानदारों को वहां बने रहने का अधिकार नहीं है।



