HealthDepartment: मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किशोर को लगाए टांके, वीडियो वायरल; जांच के आदेश

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में एक किशोर के घावों पर मोबाइल फोन के टॉर्च की रोशनी में कथित तौर पर टांके लगाए जाने का वीडियो का सामने आया है। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों...

मऊ: उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में एक किशोर के घावों पर मोबाइल फोन के टॉर्च की रोशनी में कथित तौर पर टांके लगाए जाने का वीडियो का सामने आया है। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।



अधिकारियों ने बताया कि वीडियो में अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में पर्याप्त रोशनी नहीं होने के कारण मोबाइल फोन के टॉर्च की मदद से किशोर को टांके लगाए जाने का दावा किया गया है। बताया जा रहा है कि घायल किशोर आजमगढ़ का रहने वाला है और उसे इलाज के लिए मऊ जिला अस्पताल लाया गया था। अधिकारियों के मुताबिक, मामले में यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि नाबालिग का इलाज डॉक्टर या फार्मासिस्ट की समुचित देखरेख और निगरानी के बिना किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार, जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

