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घर के बाहर किसान की गोली मारकर हत्या, बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े मचाया तांडव

Edited By Ramkesh,Updated: 03 Sep, 2026 02:38 PM

farmer shot dead outside his home fearless criminals wreaked havoc in broad day

जिले के चौबेपुर क्षेत्र के वाजिदपुर गांव में 25 वर्षीय एक किसान की उसके घर के बाहर कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह और उसका बड़ा भाई एक कथित चाकू हमले की रिपोर्ट करके थाने से लौटै थे। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

कानपुर:  जिले के चौबेपुर क्षेत्र के वाजिदपुर गांव में 25 वर्षीय एक किसान की उसके घर के बाहर कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह और उसका बड़ा भाई एक कथित चाकू हमले की रिपोर्ट करके थाने से लौटै थे। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

 मृतक की पहचान गिरजा शंकर निषाद के रूप में हुई है, जो रात करीब 9.30 बजे (बुधवार को) अपने घर के बाहर खड़ा था, जब स्थानीय ग्रामीण कुलदीप निषाद ने कथित तौर पर पुलिस शिकायत को लेकर उससे झगड़ा किया। झगड़े के दौरान, कुलदीप ने कथित तौर पर एक देशी पिस्तौल निकाली और गोलियां चलाईं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक गोली उसके दाहिने हाथ में लगी और तीसरी उसकी छाती में लगी, जिससे गंभीर रक्तस्राव हुआ। गोलियों की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी कथित तौर पर हथियार लहराते हुए भाग गए। 

अधिकारी ने बताया कि गिरजा शंकर को भीतरगांव के एक निजी अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) एसएम कासिम आबिदी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि हत्या दो परिवारों के बीच पुरानी दुश्मनी से जुड़ी थी। मृतक के बड़े भाई रामपाल ने पहले पुलिस को बताया था कि बहस के बाद कुलदीप ने कथित तौर पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया और चाकू से हमला किया। 

ग्रामीणों ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद भाई घटना की रिपोर्ट करने के लिए चौबेपुर पुलिस स्टेशन गए। आबिदी ने बताया, "प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि हत्या पुरानी दुश्मनी से जुड़ी हुई थी। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं।" परिवार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने कहा कि गांव में कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।
 

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