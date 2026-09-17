100 बीघा फसल तबाह, ऊपर से सूदखोरों ने किया जीना हराम... तंग आकर किसान ने चुना यह रास्ता

Edited By Anil Kapoor,Updated: 17 Sep, 2026 12:45 PM
उत्तर प्रदेश मे महोबा जिले के खरेला क्षेत्र मे अतिवृष्टि से फसल बर्बाद होने और कर्ज वसूली के लिए सूदखोरों की प्रताड़ना से आहत एक किसान ने गुरुवार को फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। पुलिस उप अधीक्षक दीपक दुबे ने बताया कि खरेला के हले तृतीय मोहाल निवासी...
Mahoba News: उत्तर प्रदेश मे महोबा जिले के खरेला क्षेत्र मे अतिवृष्टि से फसल बर्बाद होने और कर्ज वसूली के लिए सूदखोरों की प्रताड़ना से आहत एक किसान ने गुरुवार को फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। पुलिस उप अधीक्षक दीपक दुबे ने बताया कि खरेला के हले तृतीय मोहाल निवासी किसान हरगोविंद प्रजापति (52) खेती किसानी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उसके पास खुद की 5 बीघा कृषि भूमि थी जबकि वह दूसरों की कोई 100 बीघा भूमि को बटाई पर लेकर कृषि कार्य करते थे।
पिछले करीब 4 वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं के कारण उसे खेती में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। जिसकी वजह से उसकी माली काफी हालत खराब हो चली थी। उसने इस दौरान सूदखोरों से रकम भी कर्ज पर ले रखी थी। इस बार अतिवृष्टि से फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाने के कारण उसे गहरा सदमा लगा था।
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उन्होंने बताया कि आज सुबह हरगोविंद खेतों की ओर जाने की बात कहकर घर से निकला था. लेकिन काफी समय तक वापस न लौटने पर परिजनों ने खोजबीन की। जिसके बाद से खेत की मेड में स्थित पेड़ मे फांसी के फंदे पर लटका पाया गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई।
मृतक के बेटे बाबूराम ओर दिलीप कुमार ने पुलिस को दिए बयानों मे हरगोविंद के फसल बर्बादी ओर सूदखोरों की प्रताड़ना से जान दे देने की बात कही है। उनके अनुसार सूदखोर उसे कर्ज अदायगी के लिए काफी परेशान कर रहे थे। वह अक्सर रास्ते मे उसे रोक कर अपमानित करते थे। परिजनों के आरोपों पर पुलिस ने मामले मे जांच शुरू की है।