घर लौटने की आस में बैठे रहे परिजन, तालाब में डूबी कार से निकले तीनों के शव; मातम में बदली खुशियां

बहराइच से लौटते समय रास्ते में लापता हो गए तीन लोगों के शव सीतापुर जिले के कमलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव के तालाब से निकाली गई कार से बरामद किये गये हैं। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सीतापुर: बहराइच से लौटते समय रास्ते में लापता हो गए तीन लोगों के शव सीतापुर जिले के कमलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव के तालाब से निकाली गई कार से बरामद किये गये हैं। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।



कार सवार सभी लोगों की हादसे में मौत

पुलिस के मुताबिक रात 1.30 बजे के करीब कमलापुर थाना क्षेत्र के पंचपीर गांव के पास एक तालाब से क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। मृतकों की पहचान सिधौली निवासी राकेश बजरंग (50), शशीष (40) और अटरिया निवासी रामेंद्र (62) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, कार कमलापुर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे बने एक तालाब में अनियंत्रित होकर गिर गई थी, जिसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई।



पुलिस ने शव की शिनाख्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा

पुलिस ने बताया कि कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक राकेश अपने दोनों दोस्तों के साथ अपने बेटे मोहन से मिलने बहराइच गया था जो एक दुर्घटना में चोटिल हो गया था। घर लौटते समय तीनों लापता हो गए, जिसके बाद उनके परिवारों ने पुलिस को सूचना दी और उनकी तलाश शुरू की गई।

#WATCH सीतापुर, उत्तर प्रदेश: SP अंकुर अग्रवाल ने कहा, "थाना सिधौली में एक घटना हुई थी जिसमें कल किसी ने बताया था कि उनके पिताजी किसी के साथ बहराइच गए थे। वे वापस नहीं आए... 3 लोग बहराइच गए थे। वे लोग सुबह वापस आ रहे थे और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी गाड़ी तालाब में गिर गई। यह संभावना है कि ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए नींद आ गई और उनकी गाड़ी तालाब में गिर गई... आज सुबह करीब 4 बजे हमने गाड़ी को तालाब से निकलवाया है। हमने शवों को पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज दिया है..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 27, 2026

चालक को झपकी आने से हादसे की आशंका

पुलिस को शक है कि शायद कार चालक को झपकी आ गई होगी, जिससे कार अनियंत्रित होकर सड़क से तालाब में जा गिरी। हालांकि, थाना प्रभारी अतुल चौधरी ने बताया कि घटना के सही कारणों की जांच की जा रही है।

