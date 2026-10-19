बिना ड्राइवर के अचानक पीछे दौड़ने लगा इलेक्ट्रिक वाहन, घटना का VIDEO वायरल

उत्तर प्रदेश में एक इलेक्ट्रिक वाहन का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। बिना ड्राइवर के ही वाहन अचानक पीछे की ओर चलने लगा, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। आखिर वाहन अपने आप कैसे चलने लगा और इस दौरान क्या हुआ? इसे लेकर सब सोंच में...

मैनपुरी: उत्तर प्रदेश में एक इलेक्ट्रिक वाहन का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। बिना ड्राइवर के ही वाहन अचानक पीछे की ओर चलने लगा, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। आखिर वाहन अपने आप कैसे चलने लगा और इस दौरान क्या हुआ? इसे लेकर सब सोंच में पड़ गए हैं।



जानकारी के मुताबिक मामला उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले शहर कोतवाली क्षेत्र के जेल रोड का बताया जा रहा है यहां पर एक इलेक्ट्रिक कार अचानक बिना ड्राइवर के चलने का लगा। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि टाटा टियागो इलेक्ट्रिक कार पहले आगे बढ़ी और फिर पीछे की ओर चलने लगी। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।

मैनपुरी में बेकाबू इलेक्ट्रिक कार बिना ड्राइवर दौड़ी कार, मची अफरा-तफरी सफाई के दौरान अचानक चल पड़ी कार इलेक्ट्रिक कार की चपेट में आए लोग CCTV में कैद हैरान करने वाला हादसा #MainpuriNews #ElectricCar #ViralVideo https://t.co/I2A6paVwmU— Ram Kesh (@RamKesh57125166) October 19, 2026

कार मालिक सौरभ राठौर के मुताबिक, घटना के समय वह ऑफिस में थे और उनके भतीजे ने कार सफाई के लिए बाहर निकाली थी। उनका दावा है कि कार में चाबी नहीं लगी थी। अचानक कार चलने से उनका भतीजा भी गिर गया। मालिक ने आशंका जताई कि वाहन में कोई तकनीकी खामी हो सकती है। उन्होंने कंपनी में शिकायत करने और जरूरत पड़ने पर न्यायालय जाने की बात कही है। फिलहाल अभी खबर लिखे जाने तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि तकनीकी खराबी या फिर किसी और वजह से गाड़ी अपने आप दौड़ने लगी।