राहुल गांधी के आरोपों पर दया शंकर सिंह का पलटवार, बोले- राजनीतिक पतन की ओर बढ़ रही कांग्रेस

उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दया शंकर सिंह ने बुधवार को कांग्रेस पर अपने सिद्धांतों से भटकने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी राजनीतिक पतन की ओर बढ़ रही है और वह ज्यादा वक्त तक अपना वजूद कायम नहीं रख पाएगी। सिंह ने कांग्रेस...

बलिया: उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दया शंकर सिंह ने बुधवार को कांग्रेस पर अपने सिद्धांतों से भटकने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी राजनीतिक पतन की ओर बढ़ रही है और वह ज्यादा वक्त तक अपना वजूद कायम नहीं रख पाएगी। सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस आरोप पर पलटवार किया कि नरेन्द्र मोदी सरकार में टाटा समूह को आपराधिक तरीके से बर्बाद किया जा रहा है और देश का कोई भी प्रमुख कारोबारी इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा है।



मंत्री ने जिला मुख्यालय स्थित एक निरीक्षण भवन में संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ''कांग्रेस सरकार में ही सभी उद्योगपतियों को बर्बाद करने का काम किया गया। आज मोदी जी के शासन में 'सबका साथ, सबका विकास' की नीति पर काम हो रहा है। न किसी का वर्चस्व है और न किसी की उपेक्षा की जा रही है।'' सिंह ने दावा किया कि केन्द्र की मौजूदा सरकार में सभी को स्वतंत्रता और समान अधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने कहा, ''कांग्रेस सरकार में कौन व्यक्ति प्रभावित करता था, यह देश और दुनिया जानती है।'' सिंह की ये टिप्पणियां राहुल गांधी के उस आरोप के जवाब में आईं, जिसमें उन्होंने टाटा समूह को निशाना बनाए जाने और प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाये जाने की बात कही थी।



परिवहन मंत्री ने दिल्ली में आयोजित होने वाली कांग्रेस और विपक्षी दलों की रैली से जुड़े सवाल पर भी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार राजनीतिक रूप से कमजोर हो रही है और राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी कई चुनाव हार चुकी है। सिंह ने कहा, ''कांग्रेस अपनी समाप्ति की तरफ है। जिस तरह से वह दिवालियेपन की ओर बढ़ रही है, उससे लगता है कि अब यह पार्टी बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में कभी कांग्रेस का काफी प्रभाव था, लेकिन अब राज्य में उसका राजनीतिक आधार कमजोर हो गया है। सिंह ने कहा कि कांग्रेस अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है और यही उसके राजनीतिक पतन का प्रमुख कारण है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस के लिए अपना जनाधार बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा।

