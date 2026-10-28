Crime News : पुलिस मुठभेड़ के बाद 25 हजार का इनामी कैदी गिरफ्तार, गोली लगने से आरोपी और पुलिसकर्मी घायल

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में अदालत में पेशी के दौरान पुलिस हिरासत से फरार हुए 25 हजार रुपये के इनामी कैदी को बुधवार तड़के पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी। आरोपी की ओर से की गई...

बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में अदालत में पेशी के दौरान पुलिस हिरासत से फरार हुए 25 हजार रुपये के इनामी कैदी को बुधवार तड़के पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी। आरोपी की ओर से की गई गोलीबारी में एक मुख्य आरक्षी घायल हो गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी आशुतोष शिवम सिंह ने बताया कि आरोपी 21 अक्टूबर को कोतवाली क्षेत्र स्थित अदालत परिसर में पेशी के दौरान पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था।



उन्होंने बताया कि इस संबंध में कोतवाली थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 261 और 262 के तहत मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही थी। सिंह ने बताया कि बुधवार तड़के सूचना मिली कि फरार आरोपी रेलवे स्टेशन के आगे नॉर्थ कॉलोनी के पास मौजूद है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर तलाश शुरू की। उन्होंने बताया कि तड़के करीब तीन बजकर 35 मिनट पर पैदल आते दिखायी दे रहे एक व्यक्ति को पुलिसकर्मियों ने संदेह होने पर रुकने का इशारा किया, लेकिन उसने रुकने के बजाय भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोली चला दी।



सिंह के मुताबिक, आरोपी की ओर से चलाई गई एक गोली मुख्य आरक्षी की दाहिनी बांह को छूकर निकल गई, जिससे वह घायल हो गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के कब्जे से .315 बोर का एक अवैध तमंचा, दो कारतूस और दो खोखा कारतूस बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि घायल आरोपी और मुख्य आरक्षी को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले से आठ मुकदमे दर्ज हैं और उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

