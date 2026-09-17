ड्यूटी भूल बार-बालाओं का डांस देखने लगे सिपाही, Viral Video से मचा हड़कंप... अब दोनों पर गिरेगी गाज

कौशांबी जिले के कड़ा धाम थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस महकमे की फजीहत करा दी है। हब्बू नगर गांव में आयोजित एक मेले के दौरान सुरक्षा में तैनात 2 सिपाही अपनी जिम्मेदारी भूलकर मंच के सामने कुर्सी जमाकर बार बालाओं के ठुमकों का...

Kaushambi News: कौशांबी जिले के कड़ा धाम थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस महकमे की फजीहत करा दी है। हब्बू नगर गांव में आयोजित एक मेले के दौरान सुरक्षा में तैनात 2 सिपाही अपनी जिम्मेदारी भूलकर मंच के सामने कुर्सी जमाकर बार बालाओं के ठुमकों का लुत्फ उठाते कैमरे में कैद हो गए। किसी ने चुपके से उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है।

मिली जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला बुधवार देर रात का बताया जा रहा है। गांव में लगे मेले में भीड़ और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिपाही राघवेंद्र और गोविंद राणा की ड्यूटी लगाई गई थी। राघवेंद्र नगर चौकी में तैनात हैं, जबकि गोविंद राणा तिवारी देवीगंज चौकी में पदस्थ हैं। मेले में रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर डांस का आयोजन चल रहा था।

गश्त करने और सुरक्षा व्यवस्था संभालने के बजाय दोनों सिपाही वीआईपी मेहमानों की तरह आगे की पंक्ति में कुर्सियां डालकर बैठ गए और आराम से डांस देखने लगे। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि मंच पर डांस चल रहा है और दोनों पुलिसवाले सामने बैठकर मजे से देख रहे हैं।

वीडियो सामने आते ही पुलिस अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए। खाकी वर्दी की इस तरह सरेआम जगहंसाई होने के बाद एसपी सत्यनारायण प्रजापत ने खुद मामले का संज्ञान लिया है। एसपी सत्यनारायण प्रजापत का कहना है कि वायरल वीडियो उनके संज्ञान में आया है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आते ही लापरवाही बरतने वाले दोनों सिपाहियों पर सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।