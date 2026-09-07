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  • सड़क पर बिखरी थीं लाशें..., देखने वालों के खड़े हो गए रोंगटे, बागड़ धाम से लौट रहे 12 श्रद्धालुओं की मौत

सड़क पर बिखरी थीं लाशें..., देखने वालों के खड़े हो गए रोंगटे, बागड़ धाम से लौट रहे 12 श्रद्धालुओं की मौत

Edited By Ramkesh,Updated: 07 Sep, 2026 02:39 PM

bodies were strewn across the road sending shockwaves through onlookers 12 pil

राजस्थान से बदायूं जा रहे श्रद्धालुओं की पिकअप वाहन के डिवाइडर से टकराकर जाने से चार श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई जबकि 8 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 12 की हालत गंभीर बनी हुई हैं। सड़क विखरी लाशें देखे कर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए।

बागपत : राजस्थान से बदायूं जा रहे श्रद्धालुओं की पिकअप वाहन के डिवाइडर से टकराकर जाने से चार श्रद्धालुओं की मौके पर मौत हो गई जबकि 8 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 12 की हालत गंभीर बनी हुई हैं। सड़क विखरी लाशें देखे कर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। अधिकारियों ने बताया यह हादसा बागपत जिले में बड़ागांव कट के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हुआ है। उन्होंने बताया कि वाहन में 32 लोग सवार थे। 

बागपत के पुलिस सुपरिटेंडेंट सूरज कुमार राय ने कहा, "अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है, और उनके परिवारों को बताने की कोशिश की जा रही है। वाहन में करीब 32 लोग सवार थे और यह राजस्थान से बदायूं की ओर जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। SP को बताया गया कि हादसे की जानकारी 112 इमरजेंसी सर्विस से रात करीब 12:30 बजे मिली। राय ने कहा, "बस में करीब 32 लोग सवार थे, और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

उन्होंने आगे कहा कि सूचना मिलने के बाद चार पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल (PRV) यूनिट, एम्बुलेंस और लोकल पुलिस वाले तुरंत हादसे की जगह पर पहुंच गए। घायल यात्रियों को पलटी हुई गाड़ी से निकाला गया और इलाज के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) और जिला अस्पताल ले जाया गया। राय ने कहा कि गंभीर रूप से घायल हुए कुछ लोगों को बेहतर इलाज के लिए हायर मेडिकल सेंटर में रेफर किया गया। 

बागपत की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अस्मिता लाल ने भी कन्फर्म किया कि इस गंभीर सड़क हादसे में चार लोगों की घटना स्थल पर मौत हुई जबकि 8 लोगों ने अस्प्ताल में इलाज के दौर दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि गाड़ी पलट गई, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, और सभी पीड़ितों को बचा लिया गया और पास के मेडिकल सेंटर ले जाया गया। एक गंभीर हादसा हुआ जिसमें एक गाड़ी पलट गई, जिससे कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी पीड़ितों को बचा लिया गया है और पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया है। लाल ने कहा, "इलाज के लिए CHC और ज़िला अस्पताल ले जाया गया। यह हादसा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बड़ागांव कट के पास हुआ। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बस राजस्थान के बांगर से लौट रही थी।
 

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