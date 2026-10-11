Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • भगवा पहनकर भी खूनी खेल? हरदोई में साधु की हत्या से हिला इलाका, हिरासत में आरोपी

भगवा पहनकर भी खूनी खेल? हरदोई में साधु की हत्या से हिला इलाका, हिरासत में आरोपी

Edited By Ramkesh,Updated: 11 Oct, 2026 01:51 PM

bloodshed even in saffron robes hardoi shaken by the murder of a sadhu accused

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में रविवार सुबह एक साधु का शव मिलने के बाद पुलिस ने उसकी हत्या के आरोप में एक अन्य साधु को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार, कोथावां-अतरौली मार्ग पर शेर बहादुरपुर चौराहे के पास एक बाजार में...

हरदोई: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में रविवार सुबह एक साधु का शव मिलने के बाद पुलिस ने उसकी हत्या के आरोप में एक अन्य साधु को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार, कोथावां-अतरौली मार्ग पर शेर बहादुरपुर चौराहे के पास एक बाजार में साधु का शव मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद एक अन्य साधु मुंशीलाल को हिरासत में ले लिया।

पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद की है। मृतक साधु की पहचान बाबूलाल (35) के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, रविवार सुबह करीब छह बजे बरामदे में शव मिलने की सूचना मिली थी तथा जांच में पता चला कि साधु की हत्या कुल्हाड़ी और ईंट से वार करके की गई थी।

सहायक पुलिस आयुक्त सुबोध गौतम ने बताया कि बाबूलाल पिछले चार साल से लखनऊ के एक मंदिर में रह रहा था और पाही उगपुर निवासी मुंशीलाल भी करीब डेढ़ साल से उसके साथ रह रहा था। उन्होंने बताया कि दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ और हत्या क्यों की गई, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!