कर्मा नर्सिंग कॉलेज में लगा रक्तदान शिविर, लाला जगत नारायण जी को श्रद्धांजलि

पूरे देश में आज अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की 45 वी पुण्यतिथि है और आज पुण्यतिथि के मौके पर प्रयागराज में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। पंजाब केसरी और कर्मा नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के तत्वाधान में लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप में 29 लोगों...

प्रयागराज ( सैय्यद आकिब रजा): पूरे देश में आज अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की 45 वी पुण्यतिथि है और आज पुण्यतिथि के मौके पर प्रयागराज में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। पंजाब केसरी और कर्मा नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के तत्वाधान में लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप में 29 लोगों ने ब्लड डोनेट किया और अमर शहीद लाला जगत नारायण जी को श्रद्धांजलि भी दी । ये कैम्प कर्मा नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज मे आयोजन किया गया। सुबह 9 बजे से छात्रों , स्टाफ और जिले के अलग-अलग हिस्सों से आए लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्मा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉ एमआई खान औऱ कॉलेज के मैनेजर एहतशाम खान रहे ।







ब्लड डोनेट करने आए लोगों का कहना है कि रक्तदान से बड़ा महादान कुछ नहीं हो सकता इसलिए हर व्यक्ति को एक बार जरूर रक्तदान करना चाहिए क्योंकि रक्तदान करने से किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी बच सकती है। आज के इस मौके पर अमर शहीद लाला जगत नारायण जी को याद करते हुए सभी लोगो ने प्रण लिया की वह आगे कई अन्य लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित करेंगे और इस शुभ कार्य को आगे बढ़ाएंगे ।



ब्लड डोनेशन करने आए लोगो का कहना है कि आज के इस ब्लड डोनेशन कैम्प को लेकर पंजाब केसरी समूह का भी धन्यवाद कर रहे है। इस अवसर पर कई लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने भी अपना ब्लड डोनेट किया है उन सभी लोगों का ब्लड कैंसर पेशेंट या फिर अन्य गंभीर बीमारी से जो लोग जूझ रहे हैं उनको डोनेट किया जाएगा ।डोनेट करने आए लोगों ने भी मुहिम की जमकर सराहना की । उन्होंने कहा कि आज की इस मुहिम से वह काफी जागरूक हुए हैं और हर 3 महीने के बाद वह दोबारा ब्लड डोनेट करेंगे क्योंकि इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है।