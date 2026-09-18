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'बेटी ने की पसंद की शादी, तो पिता और भाइयों ने पुलिस के सामने ही रेता गला'... 4 को उम्रकैद

Edited By Anil Kapoor,Updated: 18 Sep, 2026 08:03 AM

badaun news throat slit outside police station after love marriage

उत्तर प्रदेश में बदायूं की एक अदालत ने प्रेम विवाह से नाराज होकर पुत्री की गला रेत कर हत्या करने के आरोपी पिता समेत 4 को उम्रकैद की सजा सुनाई है। थाना कोतवाली क्षेत्र में प्रेम विवाह से नाराज होकर बेटी की दिनदहाड़े गला रेतकर हत्या करने के सनसनी खेज...

Badaun News: उत्तर प्रदेश में बदायूं की एक अदालत ने प्रेम विवाह से नाराज होकर पुत्री की गला रेत कर हत्या करने के आरोपी पिता समेत 4 को उम्रकैद की सजा सुनाई है। थाना कोतवाली क्षेत्र में प्रेम विवाह से नाराज होकर बेटी की दिनदहाड़े गला रेतकर हत्या करने के सनसनी खेज मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कु. रिंकू जिंदल की अदालत ने युवती के 2 पिताओं और 2 भाइयों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

यह दिल दहला देने वाला मामला दातागंज कोतवाली क्षेत्र के पलिया गूजर गांव का है। 28 जुलाई 2021 को दातागंज कोतवाली से कुछ ही कदम पहले युवती अर्चना की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि पलिया गूजर गांव निवासी देवेंद्र सिंह उर्फ हैप्पी का गांव की ही युवती अर्चना से प्रेम प्रसंग था। अर्चना चंद्रपाल और कुंवरपाल की बेटी थी। प्रेम प्रसंग के चलते अर्चना हैप्पी के साथ चली गई और दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। इससे नाराज होकर अर्चना के पिता चंद्रपाल और कुंवरपाल ने हैप्पी के खिलाफ दातागंज कोतवाली में बेटी के अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया।

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मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट के आदेश के बाद 28 जुलाई 2021 को पुलिस अर्चना को लेकर दातागंज कोतवाली जा रही थी। कोतवाली से कुछ ही दूरी पर पहले से घात लगाए बैठे चंद्रपाल, कुंवरपाल और उनके बेटे रवित और पुष्पेंद्र ने पुलिस की गाड़ी रुकवा ली। आरोप है कि चारों ने अर्चना पर हमला कर दिया। इसी दौरान रवित ने चाकू से अर्चना के गले पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की। लंबी सुनवाई, दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अदालत ने चारों को दोषी पाया और चारों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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