कानपुर में स्थायी नौकरी के नाम पर 3 लाख की ठगी का आरोप, डिग्री कॉलेज के प्राचार्य पर FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थायी नौकरी दिलाने के नाम पर एक संविदा कर्मचारी से तीन लाख रुपये लेने और रिक्त पद पर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कराने के आरोप में ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थायी नौकरी दिलाने के नाम पर एक संविदा कर्मचारी से तीन लाख रुपये लेने और रिक्त पद पर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कराने के आरोप में ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता शशांक शुक्ला वर्ष 2007 से कॉलेज में संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राचार्य विवेक द्विवेदी ने 2013 में उनसे तीन लाख रुपये इस आश्वासन के साथ लिए थे कि उन्हें कार्यालय सहायक के पद पर स्थायी नियुक्ति दिलाई जाएगी।



हालांकि, शिकायत के अनुसार, रिक्त पद पर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गई। बर्रा क्षेत्र की वर्ल्ड बैंक कॉलोनी के निवासी शुक्ला ने आरोप लगाया कि इसके बाद द्विवेदी ने उन्हें किसी अन्य पद पर समायोजित करने का आश्वासन दिया, लेकिन वर्षों तक इंतजार करने के बावजूद वह संविदा पर ही काम करते रहे। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि बाद में उनसे एक रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए 22 लाख रुपये की मांग की गई। शिकायत के अनुसार जब शुक्ला ने अपने तीन लाख रुपये वापस मांगे, तो प्राचार्य ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और झूठे मामले में फंसाने की बात कही।



शुक्ला ने बताया कि उन्होंने पहले कैंट थाने में शिकायत की थी, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) सत्यजीत गुप्ता से संपर्क किया। उनके निर्देश पर बृहस्पतिवार को कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। कानपुर के पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को आरोपों की गहनता से जांच करने और उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

