Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • एक पारिवारिक विवाद ने उजाड़ दी खुशियां: पति-पत्नी ने खाया जहर, पत्नी की मौत; जिंदगी और मौत से जूझ रहा पति

एक पारिवारिक विवाद ने उजाड़ दी खुशियां: पति-पत्नी ने खाया जहर, पत्नी की मौत; जिंदगी और मौत से जूझ रहा पति

Edited By Ramkesh,Updated: 19 Oct, 2026 08:39 PM

a family dispute shatters happiness husband and wife consume poison wife dies

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में सोमवार को पारिवारिक विवाद के बाद एक दंपति ने कथित तौर पर जहर खा लिया, जिससे पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में सोमवार को पारिवारिक विवाद के बाद एक दंपति ने कथित तौर पर जहर खा लिया, जिससे पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक, दंपति की पहचान मंसूरपुर थाना क्षेत्र के मोना गांव निवासी दिनेश कुमार (30) और दीपा (28) के रूप में हुई है। उसने बताया कि दोनों ने पारिवारिक विवाद को लेकर कथित तौर पर जहर खा लिया, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। 

पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) रुपाली राव ने संवाददाताओं को बताया कि इलाज के दौरान दीपा की मौत हो गई, जबकि दिनेश की हालत गंभीर होने के कारण उसे उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि दीपा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार, दीपा की 2021 में दिनेश से शादी हुई थी और दंपति का ढाई साल का एक बच्चा है। उसने बताया कि दंपति के बीच विवाद की वजह का पता लगाया जा रहा है।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!