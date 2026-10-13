खेत में मवेशी चराने गई दलित लड़की से सामूहिक दुष्कर्म, कोर्ट ने 50 वर्षीय दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा

आरोप है कि नवी चंद यादव ने हमले का वीडियो भी बनाया था। शुरुआत में डर के कारण लड़की ने अपने परिवार को अपनी आपबीती नहीं बताई। अभियोजन पक्ष ने बताया कि 17 सितंबर, 2025 को उसकी मां ने वीडियो देखा और उसके बाद कुरावली पुलिस स्टेशन में दोनों व्यक्तियों के...

मैनपुरी: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में 14 साल की दलित लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में एक 50 साल के व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, जबकि सबूतों की कमी के कारण सह-आरोपी को बरी कर दिया गया है। सरकारी वकील ने मंगलवार को यह जानकारी दी।



सरकारी वकील शैलेंद्री राजपूत ने बताया कि स्पेशल जज (POCSO एक्ट) जहेंद्र पाल सिंह ने सोमवार को यह सजा सुनाई और दोषी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 15 सितंबर, 2025 को सुबह करीब 11 बजे हुई, जब 9वीं कक्षा की छात्रा कुरावली पुलिस स्टेशन इलाके में अपने मवेशियों के साथ खेत में गई थी। अभियोजन पक्ष ने बताया कि बिछिया विक्रमपुर के रहने वाले दोषी और सह-आरोपी, महावीर यादव और नवी चंद यादव ने लड़की के विरोध के बावजूद उसे काबू में किया और उसके साथ रेप किया। उन्होंने लड़की को घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी दी और चेतावनी दी कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।



मां ने वीडियो देख दर्ज कराई थी FIR

आरोप है कि नवी चंद यादव ने हमले का वीडियो भी बनाया था। शुरुआत में डर के कारण लड़की ने अपने परिवार को अपनी आपबीती नहीं बताई। अभियोजन पक्ष ने बताया कि 17 सितंबर, 2025 को उसकी मां ने वीडियो देखा और उसके बाद कुरावली पुलिस स्टेशन में दोनों व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। आरोप है कि दोनों व्यक्तियों ने पीड़िता के परिवार को जातिसूचक गालियां देकर धमकाया भी था। मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हुई और जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने दोनों व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। राजपूत ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने गवाह और दस्तावेजी सबूत पेश किए। सबूतों की जांच और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद, जज ने महावीर यादव को अपराध का दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। पर्याप्त सबूत न होने के कारण नवी चंद यादव को बरी कर दिया गया।