फाइलों का निस्तारण नहीं, जनता की संतुष्टि ही लोक सेवक की सफलता का पैमाना: CM योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि लोक सेवक की सफलता केवल फाइलों के निस्तारण से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसके पास आया आम नागरिक संतुष्ट होकर लौटा या नहीं। आदित्यनाथ ने कहा कि किसी बुजुर्ग को पेंशन के लिए...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि लोक सेवक की सफलता केवल फाइलों के निस्तारण से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसके पास आया आम नागरिक संतुष्ट होकर लौटा या नहीं। आदित्यनाथ ने कहा कि किसी बुजुर्ग को पेंशन के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और आम नागरिक की समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो, यही लोक सेवा का वास्तविक उद्देश्य है। आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप 'मिशन कर्मयोगी' के तहत आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला 'साधना श्रृंखला-2026' के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए लोकप्रिय टीवी धारावाहिक 'ऑफिस-ऑफिस' का उल्लेख किया।



प्रशासन को सक्षम, संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना जरूरी

उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए, जिसमें आम आदमी अपने छोटे-छोटे कामों के लिए एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक भटकता रहे। इसके लिए प्रशासन को सक्षम, संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना जरूरी है। मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जितेंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान दोनों ने संयुक्त रूप से 'उन्नति कैपेबिलिटी इंडेक्स' और 'नेशनल करिकुलम डिजाइन फ्रेमवर्क' की शुरुआत की। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने क्षमता विकास को प्रशासनिक कामकाज की संस्कृति में बदलाव लाने का राष्ट्रीय अभियान बताते हुए तीन प्रमुख पहलों पर जोर दिया। इनमें डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी को कृत्रिम मेधा (एआई) उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करना, पंचायतों और नगर निकायों के कार्मिकों की क्षमता बढ़ाना तथा अधिकारियों-कर्मचारियों की दक्षता को उनकी जिम्मेदारियों और पदोन्नति से जोड़ना शामिल है।



एआई और डेटा विश्लेषण शासन की कार्यप्रणाली को तेजी से बदल रहे हैं

आदित्यनाथ ने कहा कि जब कोई विभाग अपनी जिम्मेदारी दूसरे विभाग पर डालता है या अधिकारी नागरिक की समस्या का समाधान करने के बजाय उसे टालता है, तो जनता का व्यवस्था से विश्वास उठने लगता है। उन्होंने कहा कि सही व्यक्ति को सही जिम्मेदारी देना, उसे नियमित प्रशिक्षण देना और उसके काम के प्रति जवाबदेही तय करना जरूरी है। क्षमता विकास का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण या प्रमाणपत्र तक सीमित न रहकर नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं में वास्तविक सुधार लाना होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई तकनीक, एआई और डेटा विश्लेषण शासन की कार्यप्रणाली को तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में लोक सेवकों को इन बदलावों के अनुरूप प्रशिक्षित करना जरूरी है।



एक्सप्रेसवे नेटवर्क का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश में है

उन्होंने क्षमता विकास आयोग से कार्मिकों की दक्षता, उपलब्धियों और वार्षिक गोपनीय आख्या (एसीआर) को उनकी जिम्मेदारियों तथा पदोन्नति से जोड़ने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। प्रदेश के विकास का उल्लेख करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने पिछले साढ़े नौ वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था, बजट और प्रति व्यक्ति आय को तीन गुना किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में प्रदेश में एक्सप्रेसवे का नेटवर्क सीमित था, जबकि अब देश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों, 17 घरेलू हवाई अड्डों, सात शहरों में मेट्रो सेवा और प्रदेश में संचालित रैपिड रेल का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कृषि विकास दर को आठ प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत तक पहुंचाने में सफलता मिली है। कार्यक्रम में राज्यों के क्षमता विकास संबंधी प्रयासों और प्रशासनिक उपलब्धियों के मूल्यांकन में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला।



आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर एक करोड़ 70 लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारी पंजीकृत

राजस्थान दूसरे और जम्मू-कश्मीर तीसरे स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री ने संबंधित राज्यों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने क्षमता विकास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने बताया कि आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर देशभर में एक करोड़ 70 लाख से अधिक अधिकारी-कर्मचारी पंजीकृत हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के 19 लाख से अधिक कार्मिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुधारों का उद्देश्य शासन में पारदर्शिता बढ़ाना और युवाओं तथा नागरिकों के प्रति विश्वास मजबूत करना है।