जिस घर में गूंजती थीं पत्नी-बेटी की आवाजें, वहीं पसरा मातम… होमगार्ड पति पर हत्या का आरोप

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक होमगार्ड ने कृष्णा नगर क्षेत्र में स्थित अपने घर पर पत्नी और बेटी की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक होमगार्ड ने कृष्णा नगर क्षेत्र में स्थित अपने घर पर पत्नी और बेटी की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी रविंद्र शंकर (56) को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने एक बयान में कहा कि शुक्रवार सुबह करीब छह बजे आपातकालीन सेवा डायल-112 के माध्यम से एक महिला और उसकी बेटी की हत्या किए जाने की सूचना मिली थी। उसने बताया कि मृतकों की पहचान होमगार्ड की पत्नी श्यामा दुलारी (50) और बेटी पूजा साहू (32) के रूप में हुई।



बयान के अनुसार, शंकर लखनऊ जिले में होमगार्ड के रूप में तैनात है और प्रारंभिक जांच से संकेत मिला है कि उसका अपनी पत्नी के साथ अक्सर विवाद होता था,साथ ही उसकी बेटी का दो बार तलाक हो चुका था तथा वह अब अपने पिता के साथ ही रह रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। पंचनामा की कार्रवाई पूरी होने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है।



इसी थाना क्षेत्र में एक अन्य घटना में 28 वर्षीय पेंटर सुखपाल अपने कमरे के बाहर घायल अवस्था में मिला, बाद में लोकबंधु अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि पार्टी के दौरान अपने दोस्त राजेश रावत उर्फ काली के साथ विवाद होने पर सुखपाल के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई थी। पुलिस ने बताया कि फरार रावत को गिरफ्तार करने के लिए चार टीम गठित की गई हैं। सुखपाल का शव परिवार के सदस्यों के आने और कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने तक अस्पताल के शवगृह में रखा गया है। मामले की जांच जारी है।