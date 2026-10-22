कार की छत पर लेटाया, खिड़कियों में हाथ फंसाकर 1.5 किमी तक घसीटा...फिर कुचलकर युवक को मार डाला

इसके बाद उसे सड़क पर फेंककर कार से कुचल दिया, इसके बाद बीरू को पहले एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे लाला लाजपत राय (एलएलआर) अस्पताल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि उपचार के दौरान बुधवार को उसकी मौत हो गई।

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति को कथित तौर पर कार की छत पर लिटाकर करीब डेढ़ किलोमीटर तक घसीटने और फिर सड़क पर फेंककर उसी वाहन से कुचल कर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी।



पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान अर्रा गांव निवासी बीरू सिंह भदौरिया (37) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि वह एक खाद्य उत्पाद कंपनी में सेल्समैन था और मंगलवार रात दशहरा मेले से घर लौटते समय उस पर हमला किया गया। उन्होंने बताया कि आरोप है कि हमलावरों ने पहले उसे कार से टक्कर मारी और लात-घूंसों से पीटा, इसके बाद उसके हाथ कार की पिछली खिड़कियों के शीशों में फंसाकर उसे छत पर लिटा दिया और करीब डेढ़ किलोमीटर तक तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई। उन्होंने बताया कि इसके बाद उसे सड़क पर फेंककर कार से कुचल दिया, इसके बाद बीरू को पहले एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे लाला लाजपत राय (एलएलआर) अस्पताल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि उपचार के दौरान बुधवार को उसकी मौत हो गई।



कानपुर में कार से कुचलकर युवक की हत्या पहले उसको कार से टक्कर मारी, फिर मारपीट कर कार की छत पर लिटा दिया, उसके दोनों हाथ खिड़कियों के शीशे में दबा दिए, करीब 1.5 किमी तक तेज रफ्तार में कार दौड़ाते रहे https://t.co/vJl7Nol8rc — Gaurav Kumar (@gaurav1307kumar) October 22, 2026

पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया कि मृतक के पिता राम शंकर सिंह की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में राजवीर, मेवा यादव और पिंटू को नामजद किया गया है। पुलिस ने राजवीर और पिंटू को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। परिजनों के अनुसार, बीरू का राजवीर और मेवा यादव से पुराना विवाद था। दोनों खादेपुर की नई बस्ती के निवासी हैं। लाल ने बताया कि शुरुआत में मृतक के भाई ने सड़क हादसे की शिकायत दर्ज कराई थी, बाद में पिता ने हत्या का आरोप लगाते हुए अलग शिकायत दी। पुलिस घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और वारदात में इस्तेमाल कार बरामद कर ली गई है। उन्होंने कहा कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।