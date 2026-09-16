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मेरठ में मलजल शोधन संयंत्र से खतरनाक गैस का रिसाव, इलाके में अफरातफरी

Edited By Sanjeev,Updated: 16 Sep, 2026 11:49 AM

hazardous gas leak from sewage treatment plant in meerut panic in the area

मेरठ में एक मलजल शोधन संयंत्र (STP) से क्लोरीन गैस के रिसाव के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को पल्लवपुरम फेज-दो स्थित आकांक्षा एंबिएंस कॉलोनी के पास गैस का रिसाव हुआ, जिसके बाद...

मेरठ : मेरठ में एक मलजल शोधन संयंत्र (STP) से क्लोरीन गैस के रिसाव के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को पल्लवपुरम फेज-दो स्थित आकांक्षा एंबिएंस कॉलोनी के पास गैस का रिसाव हुआ, जिसके बाद घबराए निवासी बच्चों और बुजुर्गों को लेकर घरों से बाहर निकल आए। 

सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ी और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों से मास्क या रुमाल से मुंह ढककर रखने और घरों में रहने की अपील की। अधिकारियों ने बताया कि गैस के प्रभाव में आने से कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ने की सूचना है, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि उन्होंने इस संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं दी। 

नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने बताया कि संयंत्र में लगे सिलेंडर के वॉल्व में रिसाव होने के कारण क्लोरीन गैस बाहर निकलने लगी। जलकल विभाग और दौराला ऑर्गेनिक की टीम ने मौके पर पहुंचकर संयंत्र का निरीक्षण किया और रिसाव रोक दिया। नगर आयुक्त ने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और अधिकारियों की टीम मौके पर रहकर हालात पर नजर रख रही है। 

स्थानीय लोगों ने बताया कि गैस की तेज गंध और आंखों में जलन के बीच उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि घरों के अंदर रहना ज्यादा सुरक्षित है या बाहर निकलना। किसी अनहोनी की आशंका में कुछ परिवारों ने अपने घरों में ताला लगाया और सुरक्षित स्थानों पर चले गए। वे रात में ही अपने घर लौटे। उन्होंने बताया कि कुछ अन्य लोगों ने पूरी रात अपने रिश्तेदारों के घरों में रहने का फैसला किया। 

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